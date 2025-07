Al voto Loretta Manocchi Fd’I | Ho scelto di rimettermi in gioco per portare Fano in Regione

Il suo nome girava da mesi, ma da ieri è ufficiale la candidatura al consiglio regionale per Fratelli d’Italia di Loretta Manocchi, attuale vicesindaco e assessore all’Urbanistica della giunta Serfilippi. "Mi metto in gioco – ha detto la diretta interessata – a fianco del nostro governatore Acquaroli: sono molto motivata". E proprio il presidente Acquaroli, collegato telefonicamente, ha voluto assicurare il suo "in bocca al lupo" a Manocchi che ieri mattina si è presentata alla città in un incontro pubblico al bar Bon Bon. Al suo fianco il presidente del consiglio comunale, Francesco Cavalieri, il segretario Davide Dini, l’ex vice sindaco Maria Antonia Cucuzza e gli altri due candidati, il consigliere regionale uscente di Pesaro, Nicola Baiocchi e il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

