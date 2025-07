Al via l’asfaltatura notturna del Ponte all’Indiano | ecco gli interventi della settimana

L’asfaltatura notturna del Viadotto dell’Indiano, i rifacimenti della carreggiata in via della Colonna, via del Ronco Corto e via dell’Isolotto sono alcuni dei principali lavori in programma nel corso della prossima settimana. Asfaltatura del Viadotto dell’Indiano e in via della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: indiano - asfaltatura - notturna - settimana

Tramvia Firenze: nuovi cantieri nel viale Europa da giovedì 31. Asfaltatura notturna viadotto dell’Indiano - Proseguono i lavori della linea per Bagno a Ripoli della tramvia di Firenze: dopo le lavorazioni preliminari, da giovedì 31 luglio 2025 in viale Europa, tra largo Novello e via Olanda, inizierà la realizzazione della sede tranviaria sul centro della carreggiata, per un tratto di 620 metri che non interesserà i controviali L'articolo Tramvia Firenze: nuovi cantieri nel viale Europa da giovedì 31.

Viadotto all’Indiano, via ai lavori di asfaltatura durante la notte - Firenze, 26 luglio 2025 – Nell’ampio novero di lavori, cantieri, riparazioni stradali, la settimana prossima spiccano l’asfaltatura notturna del Viadotto dell’Indiano, i rifacimenti della carreggiata in via della Colonna, via del Ronco Corto e via dell’Isolotto.

Firenze, Viadotto all’Indiano: via ai lavori di asfaltatura durante la notte - Firenze, 26 luglio 2025 – Nell’ampio novero di lavori, cantieri, riparazioni stradali, la settimana prossima spiccano l’asfaltatura notturna del Viadotto dell’Indiano, i rifacimenti della carreggiata in via della Colonna, via del Ronco Corto e via dell’Isolotto.

Da lunedì l’asfaltatura notturna sul Viadotto dell’Indiano e rifacimenti della carreggiata anche in via del Ronco Corto, via della Colonna e via dell’Isolotto. I principali cantieri e provvedimenti al via in settimana a #Firenze: https://tinyurl.com/ytapu3yy #viabiliFI Vai su X

Al via l’asfaltatura notturna del Ponte all’Indiano: ecco gli interventi della settimana; Firenze, Viadotto all’Indiano: via ai lavori di asfaltatura durante la notte; Firenze, al via l’asfaltatura notturna sul Viadotto dell’Indiano: restringimenti di carreggiata.

Firenze, Viadotto all’Indiano: via ai lavori di asfaltatura durante la notte - Nel vasto complesso di cantieri ci sono anche i rifacimenti della carreggiata in via della Colonna, via del Ronco Corto e via dell’Isolotto ... Secondo msn.com

Firenze, al via l’asfaltatura notturna sul Viadotto dell’Indiano: restringimenti di carreggiata - L’intervento sarà effettuato da lunedì 28 luglio in orario notturno (21. Segnala 055firenze.it