Al via la missione di Meloni in Etiopia | presiederà il vertice Onu sui sistemi alimentari Focus anche sul Piano Mattei

Rafforzare l’impegno internazionale per garantire ai popoli del mondo e, in particolare, a quelli in maggiore difficoltà sistemi alimentari sostenibili, inclusivi e resilienti. È il tema al centro del terzo vertice Onu sui Sistemi alimentari, che si terrà lunedì e martedì a d Addis Abeba, in Etiopia, e che sarà co-presieduto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Meloni in Etiopia: il vertice Onu e Piano Mattei. La premier arriverà oggi in Etiopia, dove si tratterrà fino a lunedì. Sarà la seconda visita di Meloni nel Paese, che fa seguito a quella di aprile 2023, e le offrirà un’ulteriore occasione per fare il punto con il primo ministro dell’Etiopia, Abiy Ahmed Ali, sulle relazioni bilaterali, caratterizzate da un’ampia collaborazione politica, economica e di cooperazione e sui principali temi internazionali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Al via la missione di Meloni in Etiopia: presiederà il vertice Onu sui sistemi alimentari. Focus anche sul Piano Mattei

In questa notizia si parla di: alimentari - sistemi - vertice - missione

