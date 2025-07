Al via I edizione del Carditello Film Festival – Oltre i Fuochi

Dal cuore della Campania Felix, dove un tempo dominavano abbandono e roghi tossici, oggi si leva un messaggio di bellezza, speranza e rinascita. Il 28 e 29 luglio 2025, l'imponente Real Sito di Carditello  ospita la prima edizione del Carditello Film Festival – Oltre i Fuochi, un evento gratuito ad alto profilo che unisce cinema, cultura, ambiente e identitĂ territoriale. Diretto da Maximilian Law  e organizzato dall' Associazione Culturale Ferrara Film Festival  con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Campania  e Film Commission Campania, e con il fondamentale supporto della Fondazione Real Sito  di Carditello, presieduta dal Presidente Maurizio Maddaloni, partner istituzionale dell'evento, il festival si propone come simbolo di un nuovo Rinascimento.

