Al Tour 4° trionfo di Pogacar festa per Milan e Van Aert

Lo sloveno Re a Parigi, il friulano maglia verde, il belga vince sui Campi Elisi. PARIGI (FRANCIA) - Tadej Pogacar sempre più nella storia del ciclismo mondiale. Il capitano dell'UAE Team Emirates, al termine della ventunesima e ultima tappa (la Mantes la Ville-Parigi, 132.5 km) vinta dal belga Wout. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Al Tour 4° trionfo di Pogacar, festa per Milan e Van Aert

Tour de France 2025, Pogacar tiene sul Ventoux: “Contento di aver resistito a Vingegaard" - Mont Ventoux, 22 luglio 2025 – Non ha puntato alla tappa: la sua attenzione massima era su Jonas Vingegaard e la missione è stata compiuta.

Tour de France 2025, Vingegaard sfida Pogacar: "Mi sento sempre meglio" - Roma, 20 maggio 2025 - I riflettori del ciclismo sono oggi tutti puntati sul Giro d'Italia 2025, ma intanto fervono i preparativi per il Tour de France 2025, nel quale si riproporrà il duello ormai classico tra il campione in carica Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard: i due, curiosamente, si stanno allenando sulle pendenze della Sierra Nevada, con il danese che ha fatto il punto della situazione a metà stagione ai microfoni di Sporza.

‘La Fagianata’ di Magrini: “Ayuso e Tiberi rimandati, su Pellizzari andrei cauto. Pogacar non avrà strada spianata al Tour” - I PROMOSSI DEL GIRO D’ITALIA. I primi della classifica sono tutti promossi. Arriverei a dire anche Bernal, che è un corridore ritrovato, che ha attaccato e ha fatto buoni piazzamenti.

