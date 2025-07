Al Politecnico di Torino il primo laureato in Italia in Ingegneria quantistica | chi è Marco Parentin

Èstato l’unico a terminare il percorso di studi in tempo per la sessione di laurea di luglio, la prima disponibile. Matteo Parentin è il primo laureato magistrale in Italia in Ingegneria quantistica. L’innovativo corso da poco disponibile al Politecnico di Torino, infatti, è per ora il primo e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

A Torino il primo laureato in Italia in Ingegneria quantistica: chi è Marco Parentin; Primo laureato d’Italia in Ingegneria quantistica a Torino: “I miei studi ai limiti della natura”; Al Politecnico le lauree del futuro.

