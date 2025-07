Al No Borders Music Festival il concerto di Jovanotti Le FOTO

Un evento irripetibile, visionario, nato per celebrare la musica e la libertĂ , il #jovabikeparty  come lo ha chiamato Jovanotti partendo in sella alla sua bici da Cortona. Unico appuntamento live dell’estate per Jova – andato sold out in soli 34 minuti  – il concerto ha accolto 5.000 spettatori  arrivati ai piedi delle Alpi Giulie esclusivamente in bicicletta. Nel magnifico scenario naturale al confine tra Italia, Austria e Slovenia, il No Borders Music Festival  ha messo in scena un’idea nuova, radicale, in perfetta sintonia con le sue grandi passioni: musica, bici e avventura. Una sfida accolta – e rilanciata – da Jovanotti, che ha fatto sua l’essenza del progetto e l’ha trasformata in un momento indimenticabile con un concerto salutato dal vento, la pioggia e il sole. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Al No Borders Music Festival il concerto di Jovanotti. Le FOTO

No Borders Music Festival 2025 con Jovanotti, Manu Chao, Goran Bregovic, Mika - No Borders Music Festival 2025 torna ad animare i Laghi delle Fusine con tre weekend di grande musica all’insegna della natura e della sostenibilità .

Pietrasanta in Concerto alla XIX edizione, Music Without Borders - Roma, 15 mag. (askanews) – Torna ad animarsi di grande musica il cinquecentesco Chiostro di Sant’Agostino grazie alla XIX edizione di Pietrasanta in Concerto, festival ideato dalla star del violino, collezionista e fine conoscitore delle arti visive Michael Guttman.

Kings of Convenience al No Borders Music Festival. 3 agosto 2025 - Kings of Convenience arrivano al No Borders Music Festival. Durante il terzo weekend della trentesima edizione, il Festival musicale ospita il duo norvegese che si esibirà  sull’Altopiano del Montasio a Sella Nevea domenica 03 agosto alle ore 14:00.

