Al Met Gala indossò l’abito tassare i ricchi Ma lo aveva pagato meno del suo valore

La deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez fece scalpore nel 2021 quando si presentò al Met Gala (nella foto) con un abito firmato con la scritta "Tax the Rich" (tassare i ricchi) stampata sulla schiena. Ma quattro anni dopo, ne continua a pagare il conto. La leader democratica dell’ala progressista pagò personalmente circa 1.000 dollari per noleggiare l’abito ma, secondo un rapporto della commissione Etica bipartisan della Camera, pubblicato dopo un’indagine di due anni, il prezzo era inferiore al costo di mercato. La deputata avrebbe così violato il regolamento di Capito Hill. Sebbene la commissione non abbia trovato motivo di credere che Ocasio-Cortez stesse cercando di imbrogliare, ritiene che "sarebbe appropriato" che lei pagasse altri 2. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Al Met Gala indossò l’abito "tassare i ricchi". Ma lo aveva pagato meno del suo valore

In questa notizia si parla di: abito - gala - tassare - ricchi

Halle Berry al Met Gala 2025: niente mutande sotto l’abito trasparente - Le mutandine sono state uno degli argomenti più discussi al Met Gala 2025. Dopo le polemiche scoppiate per il look di Lisa delle Blackpink, che ha indossato un vestito con il volto di Rosa Parks stampato sul davanti in modo ritenuto da molti fuori luogo, anche Halle Berry ha fatto parlare di sé… ma per l’assenza totale di biancheria.

Halle Berry al Met Gala 2025: niente mutande sotto l’abito trasparente - Le mutandine sono state uno degli argomenti più discussi al Met Gala 2025. Dopo le polemiche scoppiate per il look di Lisa delle Blackpink, che ha indossato un vestito con il volto di Rosa Parks stampato sul davanti in modo ritenuto da molti fuori luogo, anche Halle Berry ha fatto parlare di sé… ma per l’assenza totale di biancheria.

No, non è un abito fuori tema: Gigi Hadid si è ispirata a Zelda Valdes al Met Gala 2025 - Può sembrare fuori tema, ma si ispira a una grande icona black l’abito di Gigi Hadid al Met Gala 2025.

Al Met Gala indossò l’abito tassare i ricchi. Ma lo aveva pagato meno del suo valore; Ocasio-Cortez dovrà versare altri 2700 dollari per l’abito del Met Gala “Tax the Rich”; Met Gala 2021, da Ocasio-Cortez a Cara Delevingne: il ritorno politico.

Ocasio-Cortez dovrà versare altri 2700 dollari per l’abito del Met Gala “Tax the rich” - La deputata dem aveva fatto scalpore con il vestito indossato alla cerimonia del 2021. repubblica.it scrive

Perché è (così) difficile tassare i ricchi? Gioielli, quadri e ... - Da sempre si dibatte sulla necessità di tassare i veri ricchi e abbassare le tasse sul reddito, di chi vive solo di lavoro. Da corriere.it