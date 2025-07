Seconda uscita stagionale per il Renate, che oggi alle 17 nello stadio di casa “Mario Riboldi“, sfida i dilettanti del Molteno. Gli uomini di mister Luciano Foschi hanno terminato ieri un periodo di dieci giorni di ritiro a Piazzatorre, nelle valli bergamasche (con un primo test vinto per 4-2 sui ragazzi della Socialfootballacademy). Da oggi, invece, si torna a giocare in casa, in Brianza, dove proseguirà poi la seconda fase di preparazione in vista dei primi impegni ufficiali. Per i nerazzurri anche quella odierna si prospetta una sgambata utile più per continuare a riprendere con costanza il ritmo gara e la familiarità con gli schemi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Al “Mario Riboldi“ contro i dilettanti del Molteno. Il Renate cerca il ritmo gara e la confidenza con gli schemi