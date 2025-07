Aiuti Gaza riso in bottiglie lanciate in mare | scoppia la protesta degli ambientalisti

Un lancio che rappresenta un gesto di speranza e salvezza, non per il mittente ma per chi potrebbe ricevere queste bottiglie. In migliaia dai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo hanno iniziato a gettare in mare contenitori pieni di viveri con l'auspicio che possano raggiungere la Striscia di Gaza e aiutare le centinaia di migliaia di persone ridotte alla fame. Sui social sta spopolando l'hastag #BottlesToGaza, bottiglie a Gaza, un'iniziativa popolare che vuole far arrivare degli aiuti umanitari agli abitanti della Striscia. E così, se tutti i varchi d'accesso sono chiusi, l'alternativa per mandare del cibo diventa il mare perché nessuno può fermare le onde. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Aiuti Gaza, riso in bottiglie lanciate in mare: scoppia la protesta degli ambientalisti

Un gruppo di cittadini egiziani ha dato vita a un'iniziativa senza precedenti: lanciare bottiglie piene di cibo nel Mar Mediterraneo nella speranza che raggiungano le coste palestinesi. Il gesto, battezzato "Da mare a mare – una bottiglia di speranza per Gaza", è

