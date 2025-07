Aiuti al sole e distrutti mentre Gaza soffre la carestia e la sete

Tonnellate di cibo, medicine e generi di prima necessità sono state distrutte e seppellite dall’esercito israeliano perché si erano deteriorate dopo essere rimaste troppo a lungo al valico di Kerem . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Aiuti al sole e distrutti mentre Gaza soffre la carestia e la sete

Hamas: infondate le accuse contro di noi di furti di aiuti. A Gaza 5 persone morte per fame in 24 ore; Aiuti al sole e distrutti mentre Gaza soffre la carestia e la sete -; L’esercito israeliano ha distrutto circa mille camion di aiuti per Gaza.

