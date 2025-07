Aiuti a Rafah e dal cielo per i civili di Gaza VIDEO

Si intensificano le missioni umanitarie verso la Striscia ma Israele nega la carestia nell'area

Gaza, al valico di Rafah tra i boati dei bombardamenti e gli aiuti bloccati: “Là dentro la gente muore di fame e di sete” - Il boato che arriva ogni pochi minuti fa sussultare tutti. Guardano in là, oltre la barriera: a qualche chilometro di distanza qualcuno sta piangendo un morto.

Media: a Gaza la folla assalta sito di aiuti, a Rafah spari in aria e caos - Roma, 27 maggio 2025 - Migliaia di persone hanno preso d'assalto uno dei centri di distribuzione di aiuti aperti dagli Stati Uniti a Rafah, nel sud di Gaza.

Gaza, folla assalta il centro di distribuzione aiuti di Rafah: “La sicurezza privata Usa si è ritirata” - Una folla ha fatto irruzione nel complesso in cui vengono distribuiti gli aiuti umanitari a ovest di Rafah, nella parte meridionale della Striscia di Gaza.

Eliana Riva, Fase della morte a Deir al-Balah, Il Manifesto, 22 luglio 2025 CASA PER CASA I carri armati avanzano nella città nel centro dell’enclave: verrà divisa in due. Ordine di sfollamento per 50/80mila persone. Uccisi 79 gazawi che aspettavano gli aiuti Vai su Facebook

Israele lancia aiuti dal cielo su Gaza e annuncia corridoi umanitari per i convogli Onu - Sì di Israele a tregue umanitarie per Gaza, e lancia aiuti Svolta di Israele nella Striscia di Gaza: sotto la pressione internazionale, il governo Netanyahu ha disposto la ripresa degli aiuti e annun ... Segnala msn.com

Lo scenario. L'offensiva umanitaria per salvare Gaza partirà dal cielo - Ma l'idea di aiuti per via aerea non convince le organizzazioni sul campo: è un'operazione rischiosa ... Secondo msn.com