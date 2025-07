AI Act | le linee guida sui Gpai spiegate punto per punto

Il 2 agosto scattano le regole sui grandi modelli di intelligenza artificiale. La Commissione chiarisce definizioni, ruoli e obblighi per aiutare le imprese a rispettare la legge. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - AI Act: le linee guida sui Gpai spiegate punto per punto

AI Act: linee guida per i provider di modelli GPAI Vai su X

AI Act: le linee guida sui Gpai spiegate punto per punto; AI Act, ecco le linee guida per fornitori Gpai: bisognerà assumere un Ciao (Chief of AI); Nuovi obblighi dell’AI Act applicabili dal 2 agosto: cosa devono sapere le aziende.

AI Act: linee guida per i provider di modelli GPAI - La Commissione europea ha pubblicato le linee guida per i fornitori di modelli AI general purpose che integrano il codice di condotta. Scrive msn.com

Linee guida Ue sui modelli IA, integrano il Codice - Le linee guida, si spiega in una nota dell'esecutivo comunitario, chiariscono tali obblighi, garantendo certezza giuridica a tutti gli attori della catena del valore dell'IA e integrano il Codice di ... Segnala ansa.it