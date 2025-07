Agricoltura progetti a carattere sociale | 120mila euro per le tre migliori soluzioni

Si apre la decima edizione di  “Coltiviamo agricoltura sociale”,  il bando ideato da Confagricoltura, Senior L’etĂ della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la Rete Fattorie Sociali, che premia i migliori progetti di agricoltura sociale  tra quelli che saranno presentati entro il prossimo 27 ottobre. La selezione prevede tre vincitori a cui andranno 40.000 euro ciascuno, insieme a tre borse di studio  per frequentare il Master di Agricoltura Sociale all’UniversitĂ di Roma Tor Vergata. Altri 20.000 euro  saranno destinati a un  progetto speciale di gestione e riqualificazione del verde pubblico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: agricoltura - progetti - sociale - euro

Agricoltura, 632 progetti finanziati in Calabria: pubblicata la graduatoria definitiva Psr - È stata pubblicata la graduatoria definitiva relativa all’Avviso pubblico per interventi finalizzati alla protezione delle colture agricole e degli allevamenti stabulati, nell’ambito della Misura 4 – Intervento 4.

L’#agricolturasociale, strumento di cura e integrazione, ed occasione di riscatto e dignità . Con “Coltiviamo agricoltura sociale” n. 10, 140.000 euro per i migliori progetti da @Confagricoltura, #SeniorLEtà DellaSaggezza e #RealeFoundation Vai su X

La PAC 2023-2027 non si occupa solo di coltivazioni e allevamenti: investe anche in attività “non agricole” come: • Agriturismi • Fattorie didattiche • Agricoltura sociale • Vendita diretta In Italia, grazie a oltre 272 milioni di euro stanziati, queste realtà stanno cres Vai su Facebook

L’agricoltura sociale, strumento di cura e integrazione, ed occasione di riscatto e dignità ; Coopstartup Piemonte: premiate le startup cooperative vincitrici della terza edizione del bando; Progetti di Agricoltura sociale: approvati gli elenchi.

Al via X edizione del bando di Confagri per l’agricoltura sociale - (askanews) – Si apre oggi la decima edizione di “Coltiviamo agricoltura sociale”, il bando ideato da Confagricoltura, Senior L’età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazi ... Segnala askanews.it

Parte l'Osservatorio nazionale sull'agricoltura sociale - Al via l'Osservatorio nazionale sull'agricoltura sociale, un percorso concreto per promuovere l'inclusione attraverso il lavoro agricolo. Da ansa.it