Agricoltura il Governo lancia Coltivaitalia | 1 miliardo per sostenere le filiere e i giovani

“Un intervento che permette nella fase attuale, in cui l’Europa fa scelte che segnano un passo indietro rispetto ai trattati fondativi, di andare avanti avendo una direzione. La proposta finanziaria che la Commissione ci propone non è all’altezza dei tempi e delle sfide future. L’agricoltura italiana però nel 2024 è stata la prima per valore aggiunto e per crescita del reddito degli agricoltori, e con  Coltivaitalia  guarda avanti e semina per raccogliere nel futuro. Gli esiti e i frutti di questo provvedimento saranno importanti e li vedremo perchĂ© sosteniamo le filiere, il ricambio generazionale e la ricerca”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dal G7 al primato europeo, così l’agricoltura italiana è tornata protagonista. Lollobrigida: «Siamo il governo che ha stanziato di più» - «Essere ministro dell’ Agricoltura significa essere custode del valore italiano nel mondo». Non è una dichiarazione di circostanza, ma il cuore di una visione politica che ha preso corpo in un documentario — Il mondo dell’agricoltura, l’agricoltura nel mondo — presentato oggi nella sala della Stampa Estera a Palazzo Grazioli.

Agricoltura, il governo fa quadrato con 17 paesi per salvare il badget Ue - Il verdetto, almeno non ufficiale, sul futuro delle risorse della Politica agricola comune (Pac) potrebbe arrivare nelle prossime ore, per poi essere ufficializzato il16 luglio prossimo.

La mossa anti dazi del governo: un miliardo di euro all’agricoltura - Utilizzando la procedura di urgenza, è stato approvato dal Consiglio dei ministri il disegno di legge collegato alla Legge di Bilancio che destina all’agricoltura un ulteriore miliardo di euro Si chiama ColtivaItalia un  disegno di legge molto particolare, che si va a sommare agli undici già previsti nella prossima Legge di bilancio, collegato alla prossima Manovra economica, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.

Governo e ministero dell’agricoltura lanciano coltivaitalia per rafforzare l’indipendenza alimentare e innovare il settore - Il governo italiano lancia ColtivaItalia con un investimento di un miliardo per sostenere l’agricoltura nazionale, innovare Agea in Ageait, potenziare il CREA e promuovere la cooperazione con Legacoop ... Come scrive gaeta.it

Nuovi bonus per l’agricoltura dal 2026: cosa prevede il piano Coltivaitalia - Il Governo ha annunciato nuovi bonus per l'agricoltura e aiuti in arrivo nel 2026 per gli imprenditori agricoli. Riporta ticonsiglio.com