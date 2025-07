Aggressione transfobica posizione forte del sindaco De Toni | Udine è casa di tutti Stiamo dalla parte delle vittime

Politica regionale unita contro l’aggressione transfobica - A poche ore dall'aggressione transfobica avvenuta nella serata di ieri, sabato 26 luglio 2025, al Parco Desio dei Rizzi, le firme politiche prendono distanza e manifestano solidarietà ai ragazzi vittime dell'accadutoFacciamo un passo indietro.

Aggressione transfobica, posizione forte del sindaco De Toni: “Udine è casa di tutti. Stiamo dalla parte delle vittime" - Anche il Sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, a poche ore dall’aggressione transfobica avvenuta sabato 26 luglio 2025, durante il Festival FOMO, al Parco Ardito Desio dei Rizzi, esprime solidarietà alle vittime e condannando senza mezzi termini il gesto discriminatorio.

Aggressione a due transgender a udine, il sindaco de toni chiede una riflessione collettiva sul tema dei diritti - Due giovani transgender aggredite durante il festival FOMO a Udine, con il sindaco Alberto Felice de Toni che invita a una risposta collettiva per promuovere inclusione, sicurezza e diritti civili in ... Riporta gaeta.it