Aggressione al porto di Rimini | accerchiata e rapinata da una baby gang

Rimini, 27 luglio 2025 - Aggredita da una banda di nordafricani, ma l'intervento della polizia sventa la rapina. È accaduto stanotte in viale Colombo, nella zona del porto, intorno alle 2,30. Vittima una donna transessuale, che è stata circondata da una baby gang. I giovanissimi rapinatori hanno cominciato a picchiarla per strapparle la borsa e il telefono, lei è caduta a terra e uno di loro è riuscito a portarle via gli effetti personali. Ma proprio in quel momento è passata da quelle parti una pattuglia della polizia che, visto il trambusto, è subito intervenuta e si è messa all'inseguimento dei rapinatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Š Ilrestodelcarlino.it - Aggressione al porto di Rimini: accerchiata e rapinata da una baby gang

