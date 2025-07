Aggrediscono donna e il suo compagno uno finisce in carcere due con obbligo di firma

Tarantini Time Quotidiano Nella mattinata del 24 luglio u.s., i Carabinieri della Stazione di Fragagnano hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Taranto nei confronti di tre uomini del luogo, di etĂ compresa tra i 20 e i 30 anni, presunti responsabili a vario titolo dei reati di lesioni personali aggravate in concorso, violenza privata e danneggiamento. Il provvedimento trae origine da un’articolata attivitĂ d’indagine svolta dai militari dell’Arma sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto a seguito di una querela presentata dalle persone offese, che aveva consentito di far luce su un episodio di violenza avvenuto la sera del 7 luglio scorso all’interno di una pizzeria del centro cittadino. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Aggrediscono donna e il suo compagno, uno finisce in carcere, due con obbligo di firma

