AGCOM stringe le maglie per gli influencer | nuove regole e tutela rafforzata dei minori sanzioni fino a 600.000 euro

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato definitivamente il Codice di condotta e le Linee guida per gli influencer, introducendo un quadro normativo che equipara i content creator più seguiti alle tradizionali emittenti televisive. Il provvedimento, varato il 23 luglio 2025, segna una svolta epocale nella regolamentazione del settore dell'influencer marketing L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

AGCOM stringe le maglie per gli influencer: nuove regole e tutela rafforzata dei minori, sanzioni fino a 600.000 euro.