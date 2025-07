Pesaro, 27 luglio 2025 – Stava per partire con la famiglia a bordo di un vecchio camper, aveva acquistato i biglietti del traghetto, promesso ai figli la vacanza in Sardegna che progettavano da tanto tempo, in campeggio. Invece è arrivato un avviso di garanzia. Antonio Cammarano, in arte Cuboliquido, artista di strada milanese, è uno degli otto imprenditori coinvolti nei filoni 8 e 9 dell’inchiesta Affidopoli, finito nell’informazione di garanzia per i pagamenti relativi al murale sulle vittime del Covid commissionato dal Comune di Pesaro. E ora dice: “Non ho capito nemmeno io cosa mi si contesta”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Affidopoli, lo street artist indagato: “Mi fidavo del Comune e invece sono nei guai”