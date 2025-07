Affare bloccato sul più bello | così ritorna alla Juventus

I bianconeri sono direttamente coinvolti dall’effetto domino relativo ad una delle trattative più chiacchierate delle ultime settimane A caccia di occasioni. Passano le settimane ma il mantra della Juventus almeno in sede di calciomercato non sembrano essere cambiate. Tanti i punti interrogativi di una squadra ancora tutta da costruire e con ancora poche certezze in alcuni settori nevralgici del campo. E così, oltre alla variabile rappresentata dalle corsie esterne (reparto ormai da settimane sotto la lente di ingrandimento di Comolli ), impossibile non menzionare i possibili sviluppi per la difesa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Affare bloccato sul più bello: così ritorna alla Juventus

Papa Leone XIV, la Juventus celebra così il nuovo Pontefice. Il messaggio del club bianconero dopo la sua proclamazione – FOTO - di Redazione JuventusNews24 Papa Leone XIV, la Juventus ha voluto celebrare così il nuovo Pontefice. Il messaggio del club bianconero dopo la sua proclamazione – FOTO.

Juventus, Kalulu: "Non volevo finire così la stagione. Tiferò per la squadra" - Stagione finita per Pierre Kalulu che non ci sarà nelle ultime due partite di campionato della Juventus.

Tudor è soddisfatto della Juventus allenata fino ad ora? «Non sono mai contento, un allenatore deve essere così. Ma…» - di Redazione JuventusNews24 Tudor ha parlato così di quanto sia soddisfatto o meno della sua Juventus nella conferenza stampa pre Lazio.

Abbiamo appreso che la Juventus ha messo sul mercato Nico Gonzalez, dopo le deludenti prestazioni nella stagione appena trascorsa. L'argentino è stato acquistato dalla Fiorentina la scorsa estate per circa 40 milioni di euro, bonus compresi.

