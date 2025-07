AEW | Una nuova era nella divisione femminile arrivano le Triangle of Madness

Una nuova forza ha appena fatto il suo ingresso nella divisione femminile della AEW, e non ha perso tempo a farsi sentire. Nell’episodio di Collision  andato in onda il 26 luglio, i fan hanno assistito al debutto ufficiale sul ring delle Triangle of Madness, l’oscura e pericolosa alleanza formata da Julia Hart, Skye Blue e dalla nuova arrivata alla AEW, Thekla. Il trio ha dominato facilmente le avversarie, Mazzerati, Laynie Luck e Rachael Ellering, in un match a sei donne. A concludere l’incontro è stata proprio Thekla, che ha messo al tappeto Mazzerati con un devastante Curb Stomp. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Elite Wrestling (@aew) Ma il caos non si è fermato al suono della campana. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

