AEW | Jay White potrebbe saltare tutto il 2025 nuovo infortunio dopo la frattura alla mano

Arrivano aggiornamenti sulla situazione di Jay White, ma non sono quelli che i fan e la AEW si aspettavano di ricevere. Switchblade è assente da fine marzo quando si fratturò la mano e venne estromesso dall' Owen Hart Foundation Tournament, giustificando il tutto in chiave storyline con un attacco dei Death Riders. White ha avuto un intervento chirurgico e nelle previsioni si poteva ipotizzare potesse tornare per la seconda parte di stagione, ma adesso con l'ultimo report fornito da Fightful Select si teme uno stop fino a fine anno. Dalla mano alla spalla. Secondo il portale di news Fightful Select Jay White sarebbe alle prese con un nuovo infortunio, questa volta alla spalla.

