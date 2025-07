AEW | Dustin Rhodes accetta la sfida di Kyle Fletcher sarà Chicago Street Fight per il TNT Title

L’episodio di AEW Collision del 26 luglio si è concluso con una sfida a sorpresa che ha completamente stravolto la corsa al TNT Championship. Dopo aver difeso con successo il titolo contro Lee Moriarty, la festa di Dustin Rhodes è durata poco. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Elite Wrestling (@aew) Kyle Fletcher ha fatto il suo ingresso sul ring e ha lanciato una sfida diretta a Rhodes, manifestando la sua frustrazione per il fatto che altri ricevessero opportunità prima di lui. Fletcher ha detto chiaramente di volere “una chance uno contro uno ” e ha dichiarato di non essere disposto a stare a guardare mentre gli altri ottengono occasioni che, secondo lui, merita: “Mi rifiuto di restare in disparte e vedere che concede chance a chiunque”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

