AEW | Dopo le polemiche anche la compagnia rende omaggio ad Hulk Hogan

Il tributo durante l’episodio del 26 luglio. Durante l’episodio di “AEW Collision” del 26 luglio, Tony Schiavone ha reso omaggio a Hulk Hogan, scomparso il 24 luglio all’etĂ di 71 anni per un arresto cardiaco. Schiavone ha ricordato che Hogan è stato l’uomo che “ha portato il wrestling nel mainstream negli anni ’80”, sottolineando inoltre che è stato colui che non solo ha messo la WCW sulla mappa della televisione via cavo, ma ha anche “acceso la scintilla sotto la WCW che li avrebbe poi catapultati al successo durante le Monday Night Wars”, guerre che andavano in onda su TNT proprio come “Collision” oggi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Dopo le polemiche anche la compagnia rende omaggio ad Hulk Hogan

