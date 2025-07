AEW | Athena vs Windsor 30ª difesa titolata per The Fallen Goddess a Collision

Durante l’ultima puntata di AEW Collision, il pubblico di Chicago ha assistito a un intenso scontro valido per il ROH Women’s World Championship, che ha visto Athena  difendere il titolo contro Alex Windsor. La contesa si è aperta nel rispetto del Code of Honor, con le due atlete che si sono strette la mano prima di iniziare a lottare. Dopo un primo clinch, Windsor ha portato Athena all’angolo, ma la campionessa ha reagito prontamente, cercando di affermare il suo dominio. Windsor ha poi bloccato Athena in una Head Scissor, ma l’ex NXT ha trovato una via di fuga. Subito dopo, Windsor ha continuato a tenere alto il ritmo con un Takedown seguito da un Dropkick preciso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

