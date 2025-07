Aeroporto tolto il semaforo pedonale | Continuano attraversamenti e sosta selvaggia

La viabilità davanti all'aeroporto di Treviso continua a far discutere: l'attesa rimozione del semaforo pedonale davanti al “Canova” ha infatti dato solo parzialmente gli effetti sperati.Nonostante una serie di spartitraffico mobili, turisti e passanti continuano però ad attraversare la Noalese. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: aeroporto - semaforo - pedonale - continuano

Aeroporto, piano per la messa in sicurezza dell’accesso: un semaforo ‘intelligente’ regolerà il traffico - Durante il consiglio comunale di Rimini dell’8 maggio è stato approvato, con 18 voti a favore, 0 contrari, 5 astensioni e una dichiarazione di non partecipazione, il piano per la messa in sicurezza dell’accesso all’aeroporto Federico Fellini di Rimini – San Marino.

Aeroporto Canova, il Comune toglie semaforo e attraversamento sulla Noalese - Inizieranno martedì 3 giugno i lavori di riordino della viabilità pedonale davanti all’aeroporto Canova di Treviso nell’ambito del completamento della nuova passerella ciclopedonale a scavalco della strada Noalese.

Aeroporto Canova, passerella pedonale aperta ma ignorata: «Pedoni a rischio»; Aeroporto Canova: «Parte in ritardo il cantiere per rimuovere il semaforo pedonale»; Aeroporto Canova, il Comune toglie semaforo e attraversamento sulla Noalese.

Aeroporto Canova, passerella pedonale aperta ma ignorata: «Pedoni a rischio» - Il semaforo pedonale davanti all’aeroporto Canova non c’è più. Come scrive ilgazzettino.it

Nuovo semaforo per l’aeroporto Al via i lavori notturni sulla statale - Da oggi a venerdì si lavorerà nell’ottica di rendere operativo il nuovo semaforo pedonale sulla statale 16, ... Si legge su ilrestodelcarlino.it