Aeroporto di Fiumicino in vigore le nuove regole | stop ai limiti dei liquidi nel bagaglio a mano

Sono entrati in vigore ieri le nuove regole per i liquidi da imbarcare sugli aerei. Da sabato 26 luglio, come anticipato da RomaToday, all’aeroporto di Fiumicino e in altri 4 scali italiani sarĂ possibile imbarcare, nel proprio bagaglio a mano, confezioni superiori ai 100 ml.Nuove regole per i. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Stop all’obbligo di presentare la carta di identità in aeroporto: come cambiano le regole - D’ora in avanti non si dovrà più esibire il documento di identità insieme al biglietto per prendere l’aereo.

Aeroporto di Bologna e i liquidi in aereo: le nuove regole sui bagagli a mano anche al Marconi - Bologna, 26 giugno 2025 – Parte la rivoluzione dei bagagli a mano  che tocca anche l’aeroporto Marconi di Bologna che da aprile ha iniziato la sostituzione delle vecchie macchine con otto nuovi scanner di tipo “C3” a scansione tridimensionale capaci, quindi, di rilevare automaticamente sostanze pericolose senza bisogno di estrarre o separare liquidi dal trolley.

Aeroporto di Torino, restano le limitazioni ai liquidi nonostante le nuove regole: “Più di 100 ml solo con il Fast track” - Nonostante il recente via libera al trasporto di liquidi in contenitori superiori a 100 ml in aereo, anche nei bagagli a mano, all’aeroporto di Torino Caselle per moltissimi passeggeri rimarranno in vigore le restrizioni valide finora.

Aeroporto di Fiumicino, in vigore le nuove regole: stop ai limiti dei liquidi nel bagaglio a mano - Da sabato 26 luglio, come anticipato da RomaToday, all’aeroporto di Fiumicino e in altri 4 scali italiani sarà ... Secondo romatoday.it

Enac, disposizioni su liquidi applicate in 5 aeroporti tra cui Bologna, Milano Malpensa e Milano Linate - I cinque aeroporti nazionali di Roma Fiumicino, Milano Linate, Milano Malpensa, Bologna, Torino, spiega l’Enac, hanno infatti «già in dotazione scanner di nuova generazione in grado di analizzare i co ... Da gazzettadiparma.it