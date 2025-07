Aeroporti italiani addio all’obbligo di mostrare documento al gate per voli nazionali e Schengen

Negli aeroporti italiani non è più obbligatorio esibire un documento di riconoscimento insieme alla carta di imbarco al gate per tutti i voli nazionali e quelli nell'area Schengen. La novità , già operativa, è stata confermata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Enac), che però precisa: il documento dovrà comunque essere sempre portato con sé e disponibile in caso di controlli. «Si tratta di una misura che riduce i tempi di attesa al gate, evitando inutili lungaggini burocratiche», spiega Pierluigi De Palma, presidente dell'Enac. La modifica potrebbe riguardare circa 51 milioni di passeggeri italiani in viaggio nell'area Schengen e consentirebbe di dimezzare la durata dei controlli all'imbarco.

