Aereo in fiamme al decollo panico tra i passeggeri | l' incidente a Denver

Un aereo dell'American Airlines è stato evacuato d'urgenza all’aeroporto di Denver a causa di un guasto meccanico a uno pneumatico durante il decollo. Video pubblicati sui social mostrano i passeggeri scendere dagli scivoli di emergenza mentre si vedono fiamme e fumo sotto la fusoliera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Aereo in fiamme al decollo, panico tra i passeggeri: l'incidente a Denver

