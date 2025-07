Aerei Giordania-Emirati sganciano 25 tonnellate di aiuti su Gaza

Due aerei giordani e uno emiratino hanno sganciato 25 tonnellate di aiuti umanitari sulla Striscia di Gaza: lo ha annunciato l' esercito giordano in un comunicato. "Domenica le Forze Armate giordane hanno effettuato tre lanci aerei sulla Striscia di Gaza con aiuti umanitari e alimentari, uno dei quali con gli Emirati Arabi Uniti ", si legge nel comunicato, aggiungendo che i velivoli trasportavano 25 tonnellate di aiuti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Aerei Giordania-Emirati sganciano 25 tonnellate di aiuti su Gaza

In questa notizia si parla di: aiuti - aerei - tonnellate - gaza

Sui social girano video di aerei cinesi che lanciano aiuti umanitari su Gaza: cosa c’è dietro - Negli ultimi giorni su TikTok si stanno moltiplicando i video che mostrano aerei cinesi mentre distribuiscono aiuti umanitari alla popolazione della Striscia di Gaza.

Israele esce dai colloqui a Doha: crisi ostaggi, attacchi aerei e aiuti a Gaza - Il governo israeliano ha annunciato una decisione che segna un netto cambio di rotta nei negoziati per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.

Attacchi aerei israeliani uccidono 94 palestinesi a Gaza, tra cui 45 persone in attesa di aiuti - Attacchi aerei israeliani hanno ucciso 94 palestinesi a Gaza nella tarda serata di mercoledì e giovedì, tra cui 45 che stavano tentando di ottenere aiuti umanitari di cui avevano tanto bisogno, hanno riferito giovedì gli ospedali e il Ministero della Salute.

L’ex comandante britannico Richard Kemp ha pubblicato un video da uno dei punti di aiuti della Gaza Humanitarian Foundation per “smentire”, a detta sua, “la propaganda di Hamas” che racconta degli “attacchi violenti nei dintorni, dentro e fuori dai siti di distr Vai su Facebook

Israele lancia aiuti dal cielo su Gaza e annuncia corridoi umanitari per i convogli Onu - Pam: Bene pausa umanitaria, abbiamo scorte per nutrire Gaza per tre mesi; Aerei Giordania-Emirati sganciano 25 tonnellate di aiuti su Gaza; Aerei Giordania-Emirati sganciano 25 tonnellate di aiuti su Gaza.

Aerei Giordania-Emirati sganciano 25 tonnellate di aiuti su Gaza - Due aerei giordani e uno emiratino hanno sganciato 25 tonnellate di aiuti umanitari sulla Striscia di Gaza: lo ha annunciato l'esercito giordano in un comunicato. Come scrive gazzettadiparma.it

Gaza, dall'Egitto 100 camion di aiuti con 1.200 tonnellate di cibo. La risposta alla crisi umanitaria - organizzazione umanitaria di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa della Repubblica Araba d'Egitto - Riporta msn.com