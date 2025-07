Adriana Cavasino è entrata ufficialmente a far parte dell’Esecutivo della Direzione Nazionale del Movimento Indipendenza. A darne notizia è la stessa esponente politica, che ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta dai vertici del Movimento. “Onorata di essere entrata a far parte dell’Esecutivo Direzione Nazionale di Indipendenza – ha dichiarato Cavasino –. Il mio piĂą sentito ringraziamento va al Presidente Massimo Arlechino, al Vice Segretario Vicario Chicco Costini, al componente dell’Esecutivo Nazionale Beppe Lauria e al Responsabile Regionale di Indipendenza per la Sicilia Occidentale Felice Coppolino, anche lui da poco entrato nell’Esecutivo nazionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Adriana Cavasino entra nell’Esecutivo della Direzione Nazionale di Indipendenza: “Massimo impegno per dimostrare di meritare la fiducia ricevuta”