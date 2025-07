Adrano arrestati due giovani | avevano 650 g di marijuana nello scooter

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fermati dalla Polizia durante un controllo di routine. Due giovani di Adrano, rispettivamente di 21 e 17 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato dopo essere stati trovati in possesso di 650 grammi di marijuana. I due si trovavano nei pressi di una stradina secondaria poco distante dalla centralissima via Cappuccini. Durante uno dei consueti controlli del territorio, condotti dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, la pattuglia ha notato uno scooter sospetto con due giovani a bordo, che si sono fermati brevemente prima di ripartire. Questo comportamento ha insospettito gli agenti, che si sono avvicinati per un controllo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Adrano, arrestati due giovani: avevano 650 g di marijuana nello scooter

In questa notizia si parla di: adrano - arrestati - giovani - avevano

Ultim’ora Belpasso: due fermi dei Carabinieri per la rapina in gioielleria dello scorso aprile I Carabinieri della Stazione di Belpasso e della Compagnia di Paternò hanno sottoposto a fermo due giovani ritenuti autori, insieme ad un terzo complice, della rapina c Vai su Facebook

Due pusher sorpresi con 650 grammi di marijuana, uno è minore: arrestati; Due giovani si schiantano con una moto, morto un 19enne; ultim'ora.

Giovanissimi spacciatori nel centro di Adrano, arrestati in due - ADRANO (CATANIA) – Avevano 650 grami di erba, a due passi da via Cappuccini, nel centro del paese. Riporta livesicilia.it

Adrano, auto incendiata con benzina in via Parnaso: incastrato dalle telecamere un sedicenne - Individuato un 16enne adranita per l’incendio doloso di un’auto avvenuto a maggio. Scrive corrieretneo.it