N el 1902, le laureate in Italia risultano in tutto 224, di cui soltanto 24 in Medicina. In realtĂ erano 26, perchĂ© mancano nell'elenco del Bollettino Ufficiale due signorine addottorate a Pavia nel 1900. Le prime in assoluto erano state Ernestina Paper, a Firenze, nel 1877 e Maria Farnè Velleda, a Torino, l'anno seguente. Amalia Moretti Foggia, che fu Petronilla e anche il dottor Amal, si laureò nel 1898, la Montessori nel 1896, per fare qualche nome celebre. Anche la donna della quale vogliamo parlare porta un nome celebre, almeno in Sardegna: si chiama Adelasia, come la giudicessa di Gallura del Duecento, e di cognome fa Cocco.

Adelasia Cocco, figlia dell'intellettuale Salvatore Cocco Solinas, medico condotto a Nuoro, fra i suoi pazienti Grazia Deledda e Sebastiano Satta