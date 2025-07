Addio Milan ufficiale Massara lo porta a Roma

Le ultime sul mercato giallorosso: il club capitolino potrebbe accogliere il giocatore, che il ds aveva portato in rossonero Poche ore fa abbiamo assistito ad un vero e proprio intreccio di mercato sull’asse Milano-Roma. Con il passaggio, a sorpresa di Emerson Royal al Flamengo, i brasiliani hanno potuto dare il via libera a Wesley per lo sbarco nella Capitale. (LaPresse) – Calciomercato.it Il trasferimento dell’ex Tottenham in rossonero, per poco piĂą di nove milioni di euro, dunque, ha fatto esultare proprio tutti: dai brasiliani ai tifosi di Milan e Roma. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Addio Milan ufficiale, Massara lo porta a Roma

Tennis, fuori Bellucci e Fognini al passo d’addio a Roma - Roma, 8 mag. (askanews) – Serata storta per gli italiani agli Internazionali di Tennis di Roma. Eliminati Fognini e Bellucci.

Fognini dà l'addio al tennis: "Ho deciso che sarà l’ultima Roma" - Il campione del tennis compirà il 38 anni il 24 maggio, ed è per questo che in un’intervista a Sky Sport ha anticipato la notizia inevitabile

Fabio Fognini dice addio a Roma. Sconfitta all’esordio contro Fearnley - Il Foro Italico saluta per l’ultima volta Fabio Fognini. Il ligure non riesce a rimandare il suo saluto al pubblico romano, perdendo al primo turno degli Internazionali d’Italia 2025 contro il britannico Jacob Fearnley, numero 57 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2 6-3 dopo un’ora e ventuno minuti di gioco.

#Calciomercato @acmilan, ufficiale: addio @tammyabraham, torna alla Roma - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Abraham #transfers Vai su X

Emerson Royal-Milan, addio vicino? Il Besiktas propone un prestito con diritto di riscatto. La volontĂ del giocatore di considerare l'opzione potrebbe sbloccare tutto. #EmersonRoyal #Milan #Besiktas #Calciomercato #SerieA #milannews24 Vai su Facebook

Milan, ufficiale l'addio a Jovic: ora può chiudere con il Cruz Azul, parti vicine; Juve, ufficiale Kelly e addio Fagioli. Milan scatenato: tutti i colpi di mercato; Roma, ufficiale l’addio di Ghisolfi. Pronto Massara.

Addio Milan ufficiale, Massara lo porta a Roma - it Il trasferimento dell’ex Tottenham in rossonero, per poco più di nove milioni di euro, dunque, ha fatto esultare proprio ... calciomercato.it scrive

Addio ufficiale al Milan: il comunicato nella notte - I tifosi possono esultare, per un addio atteso da mesi ... Come scrive milanlive.it