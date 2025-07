Addio all’architetto Luigi Ulivieri firmò progetti chiave per Firenze e provincia

Firenze, 27 luglio 2025 – Per oltre un quarantennio ha intrecciato competenza tecnica, visione ambientale e passione civile, contribuendo profondamente alla trasformazione e tutela del territorio fiorentino e toscano: l'architetto Luigi Ulivieri, figura di spicco nel panorama nazionale dell'urbanistica, è morto all'etĂ di 73 anni. I funerali saranno celebrati lunedì 28 luglio alle 15, nella chiesa della Santissima Annunziata di Capraia Castello a Capraia Fiorentina, nel comune di Capraia e Limite. Nato a Montelupo Fiorentino il 12 dicembre 1951, laureato con il massimo dei voti e lode all'UniversitĂ di Firenze, Ulivieri ottenne l'abilitazione alla professione di architetto nel 1976. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio all’architetto Luigi Ulivieri, firmò progetti chiave per Firenze e provincia

