Il paese perde un protagonista della politica, nella stagione di Prima Repubblica. Il Prof. Romano Beggi, 77 anni, si è spento dopo aver dedicato la propria vita al servizio della locale comunità, prima come consigliere della Democrazia Cristiana e poi per diversi come Presidente della Casa Famiglia Mattioli Garavini. Insegnante di filosofia all’istituto superiore al Liceo Gobetti di Scandiano, Beggi ha ricoperto il ruolo di capogruppo consiliare della DC nel periodo che era sindaco un esponente del Partito Comunista Italiano. Siamo nel periodo sul finire degli anni ’80, agli inizi dei ’90 quando la Democrazia Cristiana termina la sua esperienza politica per dare vita al Partito Popolare Italiano prima, finendo poi nella Margherita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio al prof Romano Beggi, si è spento a 77 anni