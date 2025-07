Addio ad Alessia Bisioli stroncata da un malore improvviso a 32 anni sotto gli occhi del fidanzato

Dramma a Portogruaro, morta la 32enne Alessia Bisioli. Una tragedia improvvisa ha spezzato la vita di Alessia Bisioli, 32 anni, residente a Portogruaro. La giovane è morta poco dopo la mezzanotte nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 luglio a causa di un malore improvviso. Il suo fidanzato Fabio, vedendola perdere conoscenza mentre erano in casa, ha tentato disperatamente di salvarla, trasportandola direttamente al pronto soccorso dell’ospedale di Portogruaro. Nonostante i tentativi dei medici, per Alessia non c’è stato nulla da fare. È spirata poco dopo il suo arrivo in ospedale, lasciando sgomenti familiari, amici e tutto il territorio del Veneto Orientale, dove era molto conosciuta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Addio ad Alessia Bisioli, stroncata da un malore improvviso a 32 anni sotto gli occhi del fidanzato

