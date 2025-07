Addio a Giovanni Rossi Il ricordo dei compagni

La pallamano ferrarese piange la scomparsa di Giovanni Rossi, tra i protagonisti del gruppo che nel 1990 conquistò una storica promozione in serie A2. Se n’è andato un paio di settimane fa a 61 anni dopo una lunga malattia, lui che aveva passato la giovinezza sui campi di pallamano nel ruolo di terzino sinistro. Fisico asciutto, lunghe leve e tanta grinta difensiva. Amante del gioco ruvido dai pochi complimenti, è stato un uomo spogliatoio. La malattia non lasciava presagire nulla di buono, ma nessuno aveva voluto arrendersi all’idea che la fine sarebbe stata così vicina. La pallamano giocata l’aveva abbandonata da parecchi anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Addio a Giovanni Rossi. Il ricordo dei compagni

In questa notizia si parla di: rossi - giovanni - addio - ricordo

Serena Rossi urla “Forza Napoli” dal palco dell’Augusteo, in sala c’è il capitano Giovanni Di Lorenzo - Tutto il teatro Augusteo in piedi per Serena Rossi ieri sera alla prima di “SereNata a Napoli”, lo spettacolo che sta portando in giro per l'Italia e che prevederĂ anche una tournĂ©e estiva.

KC21 festeggia due atleti in Nazionale: convocati Giovanni Barbieri e Leonardo Rossi per gli Europei di Basket C21 - Un momento storico per KC21, il progetto sportivo che promuove inclusione e passione attraverso il basket: Giovanni Barbieri, classe 2002 di Sassuolo e capitano del team, e Leonardo Rossi, 26enne piacentino, sono stati convocati per la prima volta nella Nazionale Italiana di Basket C21 in vista.

Damien Comolli e gli algoritmi nel calcio: come potrebbe cambiare la Juventus – Tribuna Juve | VIDEO di Paolo Rossi e Giovanni Armanini - di Redazione JuventusNews24 Damien Comolli e gli algoritmi nel calcio: ecco come può cambiare la Juventus – Tribuna Juve | VIDEO di Paolo Rossi e Giovanni Armanini.

Addio a #HulkHogan: si è spento in #Florida all’età di 71 anni la leggenda del #wrestling. Personaggio popolare e star della tv, si schierò con #Trump e fu l’ospite d’onore dell’ultima convention repubblicana. #Tg1 Laura Pepe Vai su Facebook

Olbia ricorda Tommy Rossi: musica e donazioni al Giovanni Paolo II; Addio prof Galeone, ha insegnato latino e greco a centinaia di studenti; Addio gigante buono: l'ultimo saluto a Marco.

Addio a Giovanni Rossi. Il ricordo dei compagni - I protagonisti del gruppo che nel 1990 portarono in A2 la pallamano maschile si sono ritrovati per ricordare l’ex compagno recentemente scomparso. Segnala sport.quotidiano.net