Addio a Claudia Adamo meteorologa Rai | aveva 51 anni Il ricordo commosso di Alberto Matano

“Ciao Claudia, ragazza speciale”. Con queste parole, pubblicate su Instagram, Alberto Matano ha salutato Claudia Adamo, meteorologa e responsabile di Rai Meteo, scomparsa all’età di 51 anni. La sua voce e il suo volto avevano accompagnato per anni gli aggiornamenti sul tempo nei programmi della televisione pubblica. “Con il tuo sorriso e i tuoi occhi pieni di luce illuminavi il meteo anche quando il cielo era pieno di nubi”, ha scritto il conduttore de La vita in diretta. Una carriera tra scienza, divulgazione e tv. Claudia Adamo si era laureata in Fisica dell’atmosfera all’Università di Tor Vergata e aveva conseguito un dottorato all’Università di Ferrara. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

