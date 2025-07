Aceto Balsamico Patrimonio UNESCO per difendere la nostra identità | la proposta di Muzzarelli

Sostenere la candidatura UNESCO della tradizione dell’Aceto Balsamico come patrimonio immateriale dell’umanità per tutelare un’eccellenza del territorio, difendere la sua identità culturale e combattere le imitazioni. È questo l’obiettivo al centro della risoluzione presentata alla Giunta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Balsamico, tradizione da tutelare: "Inimitabile, sia patrimonio Unesco". Muzzarelli rilancia la candidatura - Il consigliere ha presentato una risoluzione alla giunta regionale chiedendo di sostenere la ripresa dell’iter. msn.com scrive

Aceto Balsamico di Modena Patrimonio Unesco: il Governo appoggia la ... - Aceto Balsamico di Modena Patrimonio Unesco: il Governo appoggia la candidatura Nel Balsamic Day arriva l’annuncio di Stefano Galli, consigliere diplomatico del ministro della Cultura Gennaro ... Come scrive ilsole24ore.com