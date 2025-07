Accusati di bancarotta Sequestrati villa e orologi | Beni comprati con i soldi dell’azienda in crisi

L’azienda aveva accumulato debiti per oltre un milione di euro. E loro erano stati costretti a portare i libri in tribunale. Per salvare il salvabile, con l’aiuto di un dipendente, avrebbero prosciugato i conti della ditta per acquistare una villa, orologi di lusso e altri beni, per poi rivenderli e intascare i soldi. Beni che la guardia di finanza, che indagava sui titolari dell’azienda da tempo, è riuscita a sequestrare poco prima che venissero venduti. Il sequestro preventivo è stato effettuato in queste settimane, su disposizione della Procura. L’imprenditore, la moglie e un ex dipendente dell’azienda sono accusati di bancarotta fraudolenta in concorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accusati di bancarotta. Sequestrati villa e orologi: "Beni comprati con i soldi dell’azienda in crisi"

