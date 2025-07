Accusa dolori al torace e muore prima di raggiungere la Casa di comunità Ausl | Momento di dolore

Una tragedia si √® consumata nel corso della mattina di domenica 27 luglio, a Comacchio. Un uomo dell'et√† di 55 anni, in vacanza nella localit√† balneare, √® morto poco prima di essere giunto all'ingresso della Casa di comunit√† 'San Camillo', nei cui locali √® presente un Centro assistenza urgenza. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Accusa dolori al torace e muore prima di raggiungere la Casa di comunità. Ausl: "Momento di dolore" https://ift.tt/aMt4ELB https://ift.tt/I2rlHvi

