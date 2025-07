Accordo sui dazi tra Usa e Ue | Trump e von der Leyen suggellano l’intesa in Scozia

È stato raggiunto un accordo tra Stati Uniti e Unione Europea sui dazi, al termine di un incontro bilaterale tra il presidente americano Donald Trump e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L’intesa è stata formalizzata in Scozia, dove i due leader hanno tenuto un punto stampa congiunto prima del vertice, durante il quale avevano già anticipato “buone probabilità ” di trovare un compromesso. “Se mai ci sarà , sarà il più grande di sempre”, aveva dichiarato Trump, alimentando le aspettative. Il presidente Usa ha tuttavia precisato che non intende scendere sotto la soglia del 15%, un limite che potrebbe rappresentare un ostacolo nelle ultime fasi tecniche dell’accordo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Accordo sui dazi tra Usa e Ue: Trump e von der Leyen suggellano l’intesa in Scozia

In questa notizia si parla di: trump - accordo - dazi - leyen

“Houthi arresi? In realtà per Trump quell’operazione militare costava troppo, così ha scaricato Israele e trovato l’accordo” - Roma, 13 maggio 2025 - La campagna militare Usa contro gli Houthi è terminata perché alla fine, come ha detto il presidente Donald Trump, i ribelli yemeniti si sono arresi (o almeno hanno dichiarato di non prendere più di mira navi Usa e carghi internazionali)? Forse, ma il New York Times ha fatto due conti in tasca all'amministrazione Trump e, su suggerimento di ex e attuali funzionari voluti restare anonimi, ha scoperto che in realtà lo stop è arrivato per i costi sempre più elevati dell'operazione militare.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Dazi, accordo Usa-Cina: sospesi per 90 giorni. Trump: "Verso reset totale" - Washington e Pechino sospenderanno l'applicazione dei dazi al 24% per tre mesi. I negoziati potranno svolgersi in Cina, negli Stati Uniti o in un paese terzo concordato da entrambe le parti

Dazi, Trump incontra von der Leyen in Scozia. Il Presidente Usa: “Accordo vicino, esito tra un’ora” Vai su X

Oggi è in programma un incontro tra Donald Trump e Ursula von der Leyen che potrebbe essere cruciale per la questione dazi Vai su Facebook

Dazi, Trump: «Accordo raggiunto con l’Ue, è imponente». Concordati dazi al 15%. Nessun cambiamento su acciaio e alluminio; Dazi Usa, Trump vede von der Leyen: accordo raggiunto con Ue. DIRETTA; Raggiunto l'accordo tra Ue e Usa, Trump: Sul 15%, il più grande mai raggiunto - Von der Leyen: bene che ci sia accordo.

Dazi, Trump e Von der Leyen annunciano l’accordo tra Stati Uniti e Ue: “Tariffe al 15%” - Donald Trump e Ursula von der Leyen hanno raggiunto l’intesa tra gli Stati Uniti e l’Unione europea sui dazi. Segnala fanpage.it

Dazi Usa-Ue, incontro tra Trump e von der Leyen in Scozia. Tycoon: "Tariffe non saranno più basse del 15%" - L'Ue spera di ottenere un accordo che disinneschi le tensioni commerciali scatenate dall'imposizione di dazi da parte della casa Bianca, con la minaccia di un dazio generale Usa sui prodotti europei ... adnkronos.com scrive