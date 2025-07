Abiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo | 14enne muore in ospedale a Palermo Interrogati la madre e il compagno

La Procura dei minori di Palermo ha aperto una indagine, condotta dalla polizia, sulla morte di una 14enne. I familiari l’hanno portata all’ospedale Buccheri La Ferla: aveva i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo. La ragazzina sarebbe deceduta in ospedale, dove è stata trasportata già in gravissime condizioni. La piccola aveva segni sul collo, ma allo stato sembra esclusa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Abiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo: 14enne muore in ospedale a Palermo. Interrogati la madre e il compagno

In questa notizia si parla di: ospedale - segni - intrisi - benzina

Bimba di 11 anni muore a Palermo, portata in ospedale con vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo - I familiari l'hanno portata all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo: aveva i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo.

Ragazzina di 14 anni muore a Palermo, portata in ospedale con vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo - I familiari l'hanno portata all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo: aveva i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo.

Bambina di 11 anni morta a Palermo: è arrivata in ospedale con i vestiti zuppi di benzina e segni di violenza - I familiari l’hanno portata all’ospedale con i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo.

La Procura dei minori ha aperto una indagine, condotta dalla polizia, sulla morte di una ragazzina di 14 anni. I familiari l'hanno portata all'ospedale Buccheri La Ferla: aveva i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo. E, poco dopo essere giunta nel Vai su Facebook

La Procura dei minori di Palermo ha aperto un'indagine, sulla morte di una bambina di 11 anni. I familiari l'hanno portata in gravissime condizioni all'ospedale dove è morta: aveva i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo. #ANSA Vai su X

Bambina di 11 anni muore a Palermo, portata in ospedale con vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul; Aperta inchiesta su morte di una 14enne a Palermo: aveva vestiti zuppi di benzina e segni violenza; Bambina muore in ospedale: segni sul collo e benzina sui vestiti. Aperta un'inchiesta.

Bambina di 11 anni muore a Palermo, portata in ospedale con vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo - I familiari l'hanno portata all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo: aveva i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo. Lo riporta msn.com

Muore 11enne a Palermo, sul corpo segni di violenza e i vestiti intrisi di benzina. Aperta indagine - La bimba morta ieri pomeriggio aveva 11 anni (e non 14, come si era appreso in un primo momento) e soffriva di crisi epilettiche. Riporta msn.com