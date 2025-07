Abiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo | 11enne muore in ospedale a Palermo Interrogati la madre e il compagno

La Procura dei minori di Palermo ha aperto una indagine, condotta dalla polizia, sulla morte di una 11enne ( e non 14enne come si era appreso in un primo momento). I familiari l’hanno portata all’ospedale Buccheri La Ferla: aveva i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo. La ragazzina sarebbe deceduta in ospedale, dove è stata trasportata già in gravissime condizioni. La piccola. 🔗 Leggi su Feedpress.me

