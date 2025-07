Abc, Alessio Cicilano resterà in gialloblù. In cerca di riscatto dopo il brutto infortunio.

Proseguono le conferme in casa Abc Castelfiorentino per il prossimo campionato di Serie C. Dopo Cantini e Lazzeri, un altro prodotto del vivaio gialloblu resterà alla corte di coach Paludi. Si tratta di Alessio Cicilano, che dopo il brutto infortunio che lo scorso anno gli ha fatto saltare praticamente tutta la stagione, ha gran voglia di rimettersi in gioco. Voglia di rivalsa e forte senso di appartenenza, due elementi che dovranno caratterizzare il nuovo gruppo a disposizione di coach Paludi. "La nuova stagione porta con sè molti stimoli, sia personali che di squadra – racconta Cicilano –, ed avere la possibilità di rappresentare ancora una volta i colori del mio paese significa tanto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

