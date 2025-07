Inferno e strage sull' A4 in uno dei giorni di maggior traffico per le partenze estive. Un incidente devastante infatti ha causato la morte di quattro persone sulla Torino-Milano, nel tratto compreso tra Novara Est e Marcallo Mesero, in Lombardia, al confine con il Piemonte.¬† Un'altra persona versa in gravi condizioni ed √® stata soccorsa e trasportata d'urgenza, con l'elisoccorso, all'ospedale Niguarda di Milano. Il personale del 118 di Novara √® intervenuto tempestivamente sul posto. A causa dell'incidente, il tratto autostradale √® stato temporaneamente chiuso per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

A4, auto contromano: inferno e strage, 4 morti e un ferito gravissimo