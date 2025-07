A4 70enne contromano perde la vita e provoca strage | tre giovani morti grave una ragazza

L’impatto frontale e la dinamica dell’incidente. Un settantenne ha imboccato contromano l’autostrada A4, nel tratto compreso tra Novara Est e Marcallo Mesero, al confine tra Piemonte e Lombardia. L’uomo, alla guida di un’auto, ha causato un violentissimo scontro frontale contro un altro veicolo su cui viaggiavano quattro persone. Il bilancio è tragico: quattro morti, compreso l’anziano, e una ragazza gravemente ferita, trasportata in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe entrato dal casello di Marcallo Mesero contromano, pensando di trovarsi nella corsia corretta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - A4, 70enne contromano perde la vita e provoca strage: tre giovani morti, grave una ragazza

