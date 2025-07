A Terni concerto-omaggio a Franco Battiato | Voglio Vederti Danzare con band orchestra e danze sufi

TERNI – Dopo il sold out al Teatro Lyrick di Assisi e una serie di concerti che hanno emozionato e convinto pubblico e critica, giovedì 7 agosto alle ore 21, arriva per la prima volta all’Anfiteatro Romano di Terni “Voglio Vederti Danzare”, la produzione-evento firmata Menti Associate in collaborazione con Good Vibrations Entertainment e la direzione artistica di Rossana Raguseo. Lo spettacolo rappresenta uno dei piĂą intensi e autentici omaggi al genio di Franco Battiato, e viene presentato in Umbria proprio in occasione di due ricorrenze speciali: l’80° anniversario dalla nascita e il quarto dalla scomparsa dell’artista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - A Terni concerto-omaggio a Franco Battiato: “Voglio Vederti Danzare” con band orchestra e danze sufi

